Periodísticamente
01 de junio de 2026 a la - 15:27

AUDIO. Asegurados del IPS piden al presidente de la previsional declarar emergencia sanitaria

Hombre mayor con chaqueta azul oscura y barba blanca, cruzando los brazos en un ambiente natural con vegetación.
Julio López, de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).Diego Díaz

Julio López, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS indicó que esta mañana en una reunión con el titular de la previsional, le acercaron un proyecto para declarar al ente en emergencia sanitaria