Periodísticamente
09 de junio de 2026 a la - 21:40

AUDIO: Peña deja sin efecto decretos de energía, promulgados en enero y modificados en abril

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, acompañado del jefe de Gabinete, Javier Giménez y el titular de la ANDE, Félix Sosa, en conferencia de prensa.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, acompañado del jefe de Gabinete, Javier Giménez y el titular de la ANDE, Félix Sosa, en conferencia de prensa.captura de pantalla