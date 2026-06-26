Periodísticamente
26 de junio de 2026 a la - 21:02

AUDIO: Terremoto en Venezuela: cómo ayudar con donaciones desde Paraguay

AME4838. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas observan edificios afectados por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360. EFE/ Ronald Peña R
AME4838. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 26/06/2026.- Personas observan edificios afectados por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360. EFE/ Ronald Peña R Ronald Peña R