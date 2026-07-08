Periodísticamente
08 de julio de 2026 a la - 21:31

AUDIO: Expresidente de IPS declaró ante Fiscalía y descartó irregularidades en contrato de fideicomiso

Benigno María López Benítez, ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), declaró como testigo ante el fiscal Néstor Coronel.
Benigno María López Benítez, ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), declaró como testigo ante el fiscal Néstor Coronel.ABC Color