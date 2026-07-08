YouTube bloquea Senado TV: Lizarella defiende la libertad tras el reclamo de FIFA

La plataforma de videos y streaming YouTube bloqueó la transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores (Senado TV). El hecho ocurrió luego de que, a pedido de los legisladores, se proyectaran en la sala imágenes del reciente partido entre Paraguay y Francia por el Mundial 2026.

La pantalla del canal oficial quedó temporalmente en negro con el cartel automático: “Se bloqueó debido al contenido reclamado por FIFA”. El incidente se dio en medio del caldeado ambiente político por los insultos racistas de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) contra el futbolista Kylian Mbappé, ya que el pleno pretendía revisar jugadas donde el delantero francés agredió a futbolistas paraguayos.

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Al respecto, la senadora Lizarella Valiente (ANR) dio su postura sobre lo ocurrido. Adelantó que el pleno buscará emitir una declaración unificada en las próximas horas.

Valiente explicó que estuvo indagando el origen del inconveniente con los técnicos y aclaró que la medida responde estrictamente a las políticas automáticas de propiedad intelectual que maneja la multinacional Google en YouTube. De esta manera, descartó un ataque directo a la libertad de prensa local.

“Esta censura se da única y exclusivamente, hasta donde vi, en la plataforma de YouTube, no así en Facebook y en otras redes donde la ciudadanía puede seguir viendo la sesión de hoy, que es de índole público. Los parlamentarios somos representantes de la gente y nuestros curules son espacios públicos para defender ideas”, manifestó la legisladora.

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La senadora aprovechó para contrastar la apertura democrática de Paraguay frente a las normativas de expresión vigentes en el continente europeo.

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“En Paraguay vivimos en una democracia, nos respetamos y no somos tan frágiles de que porque uno diga algo y te vas preso. Yo siempre insto a la comunicación asertiva; en el Congreso, aunque a veces se digan groserías, tenemos que ubicarnos. A la senadora Celeste Amarilla siempre le gusta agredir e insultar y ahora le salió así. Las leyes internacionales en Europa son muy de censura, allá no se puede decir nada. Yo no voy a defenderle a Celeste, ella puede defenderse sola”, apuntó.

La Constitución está sobre los tratados

En su argumentación política, Lizarella Valiente recordó la jerarquía de las leyes para ratificar que el debate interno del Congreso no debería verse limitado por normativas corporativas o convenios externos de plataformas privadas.

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“Yo defiendo un principio básico consagrado en nuestra Constitución Nacional. En la pirámide de Kelsen, primero está nuestra Constitución, luego los tratados internacionales y después los convenios que la República suscribe. En Paraguay siempre vamos a defender los principios de libertad de personas libres y de buenas costumbres”, remarcó.

Para traer tranquilidad a los usuarios de la plataforma, la Cámara de Senadores emitió un comunicado oficial de urgencia a través de su Dirección General de Comunicación. La institución confirmó que la interrupción respondió a un reclamo automático de derechos de autor (copyright) por parte de la FIFA y aclaró que la medida no representa ningún tipo de sanción o baneo permanente contra el canal del Estado.

El equipo técnico de Senado TV informó que ya inició el proceso de verificación del reclamo para identificar el fragmento exacto del partido de fútbol que activó las alarmas del algoritmo de YouTube, con el fin de recortar ese segmento y restablecer por completo el archivo de la sesión para el acceso público de la ciudadanía.