Así se ejecutará el plan para el nuevo estadio mundialista del Club Olimpia

Hasta el momento, se concretaron un 20% de las contrataciones previstas, enfocadas principalmente en áreas de consultoría y gestión estratégica. No obstante, el club se encuentra actualmente a las puertas de sellar la primera gran adjudicación de obras civiles en pista, marcando el inicio del despliegue de infraestructura más esperado por la parcialidad franjeada.

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Las cuatro fases del coloso estadio Osvaldo Domínguez Dibb

El plan de construcción del nuevo recinto está estructurado rigurosamente en cuatro etapas. La Fase 1 ya concluyó con éxito, abarcando los movimientos de suelo iniciales y las obras de contención ejecutadas en el perímetro colindante con las Fuerzas Armadas.

La Fase 2, que representa el corazón de la infraestructura base, contempla la finalización de las contenciones en todo el perímetro restante, el rebajamiento del suelo hasta el nivel definitivo que tendrá el terreno de juego y la construcción de las fundaciones principales mediante un sistema de pilotes y cabezales. Para este tramo, el club llevó adelante una licitación pública abierta que convocó a más de doce empresas precalificadas y registró ocho propuestas formales bajo análisis de la comisión interna.

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Esta segunda etapa tendrá una duración estimada de ocho meses, extendiéndose desde julio del presente año hasta febrero de 2027. La estrategia de la directiva apunta a que, mientras se ejecutan estas fundaciones, se realice de manera simultánea la licitación de la superestructura, correspondiente a la Fase 3, que engloba los pilares, las graderías y el edificio principal del estadio.

#CardinalDeportivo | EL CRONOGRAMA MACRO DEL ESTADIO ODD



➡️El Ing. Joaquín Fernández dio los detalles sobre el cronograma que se lleva a cabo para la construcción del estadio ODD



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De la “obra gris” al estreno mundialista

La ejecución efectiva de la superestructura demandará un plazo aproximado de 20 meses en el cronograma oficial. Los cálculos técnicos estiman que los trabajos pesados en altura comiencen en el mes de octubre, permitiendo concluir la denominada “obra gris” para mayo de 2028.

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A partir de mediados de ese año, el proyecto ingresará en su cuarta y última etapa: un periodo de doce meses destinado exclusivamente al equipamiento tecnológico, los detalles estéticos de confort y el acondicionamiento profesional del campo de juego. Con este esquema el equipo de profesionales del Olimpia ratifica el compromiso de iniciar las tareas en pista durante este mes de julio, fijando los plazos para consolidar el sueño de ser sede oficial en la Copa del Mundo 2030.