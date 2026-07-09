Periodísticamente
09 de julio de 2026 a la - 21:57

AUDIO: Esto dijo Harrison sobre el futuro de Alfaro, la albirroja y el Mundial 2030

El seleccionador, Gustavo Alfaro, el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez y el presidente de la APF, Robert Harrison en el vestuario de Paraguay, tras la derrota en octavos de final ante Francia.
El seleccionador, Gustavo Alfaro, el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez y el presidente de la APF, Robert Harrison en el vestuario de Paraguay, tras la derrota en octavos de final ante Francia.