Periodísticamente
10 de julio de 2026 a la - 21:37

AUDIO: Asalto a depósito de DNIT: imputan a dos sospechosos y buscan al reclutador de la banda

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos del asalto al depósito de GICAL ayer, donde la DNIT deposita elementos decomisados.
Dos hombres fueron detenidos como sospechosos del asalto al depósito de GICAL ayer, donde la DNIT deposita elementos decomisados.Gentileza