Próspero mercado de pases para Olimpia

Luego de la conquista del título del Apertura 2026 y el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana como ganador de su grupo, Olimpia realizó importantes operaciones que le dan cierto respiro a su tesorería, aunque un club de esta magnitud tiene un presupuesto por demás elevado.

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El mediocampista Hugo Lorenzo Quintana (24 años), formado en la cantera franjeada, fue traspasado al ecuatoriano Independiente del Valle, que de acuerdo a los datos extraoficiales, pagó 2.000.000 de dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos.

El arquero encarnaceno Facundo Insfrán Lirussi (20), con apenas seis partidos en Primera, fue al Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos por US$ 700.000, monto abonado igualmente por la mitad del pase, por lo que el Decano podrá contar con un buen ingreso en su futuro traspaso, por la juventud del atleta.

Este jueves quedó concretada la ida de Adrián Alcaraz Torales (26) al Pachuca de México, que paga 1.800.000 dólares por el 70% del atacante acahaiense formado en Libertad.

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El Decano del fútbol paraguayo cedió además sin cargo y con opción a compra al delantero Tiago Caballero (21) al Banfield de Argentina.

Además de estos jugadores, dejaron la plantilla franjeada, dirigida por Pablo “Vitamina” Sánchez: Alejandro Silva, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Aníbal Chalá, Alan Ledesma y Junior Gamarra.

En cuanto a las incorporaciones, las mismas son puntuales, el atacante argentino Braian Romero (35) y el mundialista lateral derecho neozelandés Tim Payne (32), cuyo arribo al país está marcado para el próximo lunes.

Retornaron al club: Alexis Cantero, Víctor Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Paulo Riveros y Julio Alexis Vargas. Estos se encuentran en plena etapa de observación. Algunos se quedarán y otros saldrán a préstamo, al igual que Javier Domínguez, últimamente en Atlético Tucumán.