Caso Magnolia: lo que se sabe sobre la niña de dos años llevada por su padre

Magnolia, una niña de dos años, fue reportada como desaparecida luego de que su madre denunciara que el padre, Francisco Javier Bustos Nieto, ciudadano chileno, no devolvió a la menor tras un régimen provisorio de relacionamiento establecido judicialmente.

Diana, la madre de Magnolia, relató mediante un extenso comunicado las circunstancias en que se produjo la desaparición de la menor y explicó que el padre tenía autorización judicial para compartir con la niña únicamente dentro del horario establecido en un régimen provisorio de relacionamiento.

Según su relato, el hecho ocurrió el miércoles 8 de julio, cuando Francisco Javier Bustos Nieto retiró a Magnolia y posteriormente no cumplió con la devolución prevista.

Padre y abuela la retiraron de la guardería

La mujer indicó que la persona que observó el momento en que el padre retiró a la niña fue la abuela materna, quien se encontraba circunstancialmente en las inmediaciones de la guardería.

“Ese día, quien se cruzó con Francisco Javier y con la abuela paterna de Magnolia fue la abuela materna, que casualmente se encontraba afuera de la guardería. Ella los vio retirar a Magnolia. Como existía una resolución judicial que regulaba ese encuentro, jamás imaginamos que no la devolverían”, manifestó.

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Madre notó un cambio de vestimenta

La madre señaló que, con el paso de las horas y al no producirse el regreso de la niña, comenzó a preocuparse y se comunicó con el padre para saber cuándo retornarían con Magnolia. Según su versión, el hombre le informó que se encontraban en San Bernardino.

Agregó que el padre incluso le envió una fotografía de la niña, pero notó que llevaba una vestimenta diferente a la que tenía al momento de salir de su domicilio.

La mujer explicó que posteriormente recibió como respuesta que el padre tenía inconvenientes con su vehículo, motivo por el cual no podía llevar de regreso a Magnolia.

Desde ese momento, aseguró que desconoce el paradero de su hija y que procedió inmediatamente a realizar la denuncia correspondiente.

Familiares aseguran que Magnolia estaría en Chile

Cercanos a la familia de Magnolia informaron que la niña ya se encontraría en Chile, luego de que su padre la haya llevado incumpliendo el régimen de visita.

“Necesitamos que el caso se haga viral en Chile porque nos llegó la información que el papá ya está ahí”, comentó Gianinna Espinola, madrina de la niña.

Ante esta situación, familiares solicitaron apoyo mediático para que el caso tenga difusión en territorio chileno y pueda facilitarse la localización de la menor.

Por su parte, el oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía, señaló que hasta el momento no manejan información oficial de que Magnolia se encuentre en Chile. Además, indicó que no existe un registro de la salida del país de la niña, aunque no descartó que el traslado pudo haberse realizado por vías no autorizadas.

Policía: caso de Magnolia ya había ocurrido anteriormente

Vera, asimismo, afirmó que el caso de la menor reportada como desaparecida representa un episodio que ya se había registrado anteriormente, al señalar que en una ocasión previa incluso intervino Interpol ante la preocupación de que la niña pudiera ser trasladada fuera del país.

“Estamos ante un caso de un conflicto dentro de lo que es el régimen de relacionamiento de estas dos personas que ya no son pareja, pero tienen esta hija en común. Este era un caso ya reiterado. La última vez que había pasado este hecho, yo había intervenido también personalmente”, manifestó a la 780 AM.

El oficial explicó que, en aquella oportunidad, la madre había expresado su preocupación por el comportamiento del padre de la menor, quien es extranjero, y señaló que existía el temor de que intentara sacarla del país.

“La mamá nos había manifestado que esta persona extranjera es bastante prepotente y que ella había intentado sacarle del país a esta menor de edad. Intervino también Interpol en su momento, la menor fue devuelta a su madre, pero ahora volvemos a tener el mismo inconveniente”, indicó.

No lo encontraron en su supuesto domicilio

Vera explicó que los intervinientes acudieron al supuesto domicilio del hombre, pero encontraron que ya no permanecía en el lugar.

“Ayer también nos fuimos al lugar donde esta persona supuestamente fijó su domicilio, siendo un lugar de hospedaje. El portero manifestó a los intervinientes que esta persona ya no se encontraba en el lugar”, relató.

El oficial sostuvo que la situación podría generar consecuencias legales para el padre debido al incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas con el régimen de convivencia.

Explicó que el hecho no se encuadra como un secuestro, pero sí como un incumplimiento del régimen establecido judicialmente. Agregó que incluso podría evaluarse la pérdida de la patria potestad debido a la conducta del padre.

Alerta ante posible salida del país

El oficial indicó que la situación ya es conocida por las autoridades aeroportuarias ante el temor de un eventual traslado de la menor fuera del país.

“Nos encontramos sin resultados positivos con la búsqueda de esta menor y de este señor. Estamos moviendo todo el personal posible para poder ubicarles y vamos a estar trabajando en esto durante todo el día y toda la semana”, afirmó.

Vera insistió en que, al tratarse de un caso reiterado, la situación debe ser revisada por las autoridades judiciales encargadas de niñez y adolescencia.

“Yo no estoy en contra de que el padre pueda llevarle a verle a su hijo, a pasar tiempo con su hijo, pero este tipo de hechos llama mucho la atención, más todavía tratándose de una persona extranjera. Es una persona que ni siquiera es de este lugar ni tiene domicilio fijo”, declaró.

Dónde reportar información sobre Magnolia: