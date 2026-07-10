Magnolia: detienen a la abuela paterna en el aeropuerto cuando intentaba viajar a Chile

La chilena Patricia Angélica Nieto Ibaceta, abuela paterna de Magnolia, la niña de dos años reportada como desaparecida por su madre, fue detenida cuando intentaba abordar un avión con destino a Chile en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, informó la Policía Nacional.

La mujer fue retenida por disposición del fiscal Aldo Cantero luego de que agentes policiales alertaran sobre su intención de salir del país.

El subjefe policial del Aeropuerto Silvio Pettirossi, comisario Hugo Blanco, informó que la abuela fue detenida en el momento en que se disponía a embarcar.

“La señora tenía previsto embarcar el vuelo con destino a Chile. Tenía prevista su salida a las 11:30. Se comunicó al jefe de Búsqueda y Localización y posterior con el fiscal Aldo Cantero, quien ordenó su retención”, informó.

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Abuela paterna no aportó información sobre Magnolia

Consultada sobre el posible paradero de la niña, la mujer no habría brindado datos precisos a los investigadores.

“Le preguntamos, pero no sabe. La niña estaría con el papá, pero no sabe (dónde). Muchos datos no proporciona, lo básico nomás”, manifestó el comisario.

La Policía señaló que la mujer no estaba acompañada por Francisco Javier Bustos Nieto, padre de Magnolia, ni por la niña al momento de su detención.

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Conversación entre la madre y la abuela paterna

En una conversación de WhatsApp entre la madre de Magnolia y la abuela paterna de la niña, compartida por familiares maternos, la mujer habría señalado que su hijo se encuentra a la espera de una sentencia definitiva sobre la tenencia de la menor.

La abuela paterna también acusa a la madre de cometer un supuesto “secuestro internacional” y de “mentir” en su versión de los hechos, haciendo referencia a que la mujer habría traído a la niña desde Chile.

Madre denunció que el padre no devolvió a la niña

Magnolia fue reportada como desaparecida luego de que su madre denunciara que el padre de la niña, ciudadano chileno, no devolvió a la niña tras un régimen provisorio de relacionamiento establecido judicialmente.

Según la denuncia, la abuela paterna fue quien retiró a Magnolia de la guardería junto con el padre el día en que la niña desapareció.

Los familiares de la niña sostienen que el padre y Magnolia podrían encontrarse en Chile. Sin embargo, la Policía indicó que no cuenta con información confirmada sobre ese supuesto traslado.

Los investigadores tampoco descartaron que la salida del país de la menor pudo haberse realizado por vías no autorizadas.

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Dónde reportar información sobre Magnolia

Las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a la niña a través de los siguientes números: