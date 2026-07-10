Encuentran en Argentina a la niña que había sido raptada por su padre

Una comitiva policial logró poner fin a la angustiosa búsqueda de la niña de nacionalidad chilena de tan solo 2 años, cuya madre es paraguaya, y que había sido raptada por su padre.

Mediante un rápido despliegue, las autoridades confirmaron que la niña fue hallada con vida y en buen estado de salud en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en la República Argentina.

El hallazgo se concretó este viernes a las 17:40, mediante una acción coordinada entre el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Interpol y las fuerzas de seguridad del vecino país.

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Rastreo telefónico y una fuga truncada hacia Chile

Según informó el periodista Iván Leguizamón, los investigadores lograron localizar la señal en tiempo real del teléfono celular que utilizaba el padre de la menor.

Con estos datos precisos, la Policía paraguaya alertó al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) de Argentina. Las fuerzas de seguridad de las provincias de Formosa y Chaco, activaron un operativo que permitió interceptar al hombre y poner a salvo a la pequeña.

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Según los datos preliminares de la investigación, el ciudadano chileno sacó a su hija de manera clandestina de territorio paraguayo. Se presume que cruzaron la frontera de forma irregular por la zona de Puerto Falcón hacia Clorinda y, una vez en Argentina, abordaron un colectivo de larga distancia con destino final a Chile.

Sorprendieron a la abuela en el aeropuerto de Luque

Agentes policiales detuvieron a la abuela paterna de la niña justo en el momento en que se disponía a abordar un vuelo comercial con rumbo a Chile.

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Las sospechas de los investigadores apuntan a que la mujer formaba parte del plan logístico y que había acordado encontrarse con su hijo y su nieta en el país trasandino, una vez que el hombre lograra sacar a la pequeña de Paraguay de forma ilegal.

La detención e intervención se encuadraron bajo el amparo de la Ley N° 7605/2025 y el Decreto Presidencial N° 4061/2025, normativas vigentes que regulan el Sistema Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en nuestro país.

El origen del rapto

La alerta máxima se había encendido ayer jueves, cuando la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Natalia Ortellado, dictó una orden de búsqueda nacional e internacional. La magistrada tomó la medida de urgencia tras recibir la denuncia de la madre y los informes de la Defensoría Pública.

El padre tenía autorización judicial para un régimen de relacionamiento provisorio con su hija por un lapso estricto de tres horas. Sin embargo, el hombre nunca devolvió a la niña a su hogar materno.

La niña se encuentra bajo el resguardo de las unidades especializadas.