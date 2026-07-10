Periodísticamente
10 de julio de 2026 a la - 21:39

AUDIO: Hugo Javier González: CSJ rechaza recurso y pena queda firme

El exgobernador Hugo Javier desciende de una patrullera e ingresa a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El exgobernador Hugo Javier desciende de una patrullera e ingresa a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.Gentileza