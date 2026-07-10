Ruta que padre de la niña intentó tomar para huir a Chile con su hija

Una niña de dos años fue reportada como desaparecida luego de que su madre denunciara que el padre de la niña no la había devueto tras un régimen provisorio de relacionamiento establecido judicialmente.

El padre reside en Chile, país al que intentó llevar a su niña de manera ilícita, ya que para este tipo de casos existe una legislación para el relacionamiento de los progenitores con sus hijos. Finalmente, tanto la niña como el padre fueron encontrados en una terminal de buses de Resistencia, Argentina.

Según Cristian Durán, del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco, Argentina, tras recibir la alerta de las autoridades paraguayas, tuvieron conocimiento de que ambos llegaron a la terminal a través de un bus proveniente de Clorinda, Formosa.

“Gracias a las cámaras de la terminal se pudo dar que la niña con su padre andaban acá por la terminal, habían llegado de un colectivo proveniente de Clorinda, Formosa y que en base a eso se averiguo en las empresas y el sujeto había sacado un pasaje para él y para su hija hacia la provincia de Mendoza, que está lindante a Chile, porque ellos tienen nacionalidad chilena, tanto el padre como la niña, que es de madre paraguaya”, precisó.

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Padre habría querido cruzar con su hija por Mendoza a Chile

Basados en esa información y tras una intensa búsqueda en la terminal, las autoridades lograron encontrar a ambos.

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“La niña está sana y salva, está en una división de personas discapacitadas que tiene asiento acá en la terminal de la Policía del Chaco, así que está bien, está contenida con personal femenino de la policía y estamos aguardando la directiva de la Fiscalía que seguramente hablará con la Fiscalía de Paraguay para el exhorto de los mismos”, indicó en conversación con el programa Crimen y Castigo de ABC TV.

Tanto la madre de la niña y autoridades nacionales partieron en la tarde de este viernes rumbo a Resistencia, Argentina, para el encuentro con la nena.

De acuerdo con datos del Poder Judicial, la niña volvería a Paraguay con su madre hasta resolver la situación judicial de ambos padres.