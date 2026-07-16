Periodísticamente
16 de julio de 2026 a la - 21:22

AUDIO: Fiscalía interviene ofertas de posgrados “mau” en hotel de Asunción

Mujer de blusa verde habla con un hombre, mientras dos agentes de seguridad observan en el fondo, en un ambiente profesional.
Agente fiscal Aldo Cantero supervisa operativo en hotel Crowne Plaza contra supuesto instituto de postgrado sin habilitación.