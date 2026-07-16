Periodísticamente
16 de julio de 2026 a la - 21:12

AUDIO: ¿Por qué elevar del biodiesel puede ser un problema? Esto es lo que dice un experto

Vista del interior de un motor en taller mecánico con receptáculo de líquido amarillo, posiblemente aceite, y componentes metálicos.
Advierten que solo algunos motores diésel soportan mezclas de biodiésel superiores al 7%, afectando maquinarias y vehículos antiguos.