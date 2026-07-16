Cerro Porteño
16 de julio de 2026 a la - 12:07

Cerro Porteño pierde en su último amistoso en Argentina

Estadio José Amalfitani, sede del partido amistoso entre Vélez Sarsfield y Cerro Porteño.
Estadio José Amalfitani, sede del partido amistoso entre Vélez Sarsfield y Cerro Porteño.

Cerro Porteño perdió en la mañana de este jueves contra Vélez Sarsfield por 1-0, en su tercer y último amistoso en suelo argentino. La comitiva azulgrana retorna al país en horas de la tarde.

Por ABC Color

El estadio José Amalfitani, ubicado en la ciudad bonaerense de Liniers, albergó el partido entre Vélez Sarsfield y Cerro Porteño, con victoria local por 1-0.

Lea más: Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

La única anotación fue registrada por el volante chileno Diego Alfonso Valdes.

Las formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan y Simón Escobar; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Alex Verón; Thiago Aguirre. D.T.: Guillermo Barros Schelotto.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, César Bobadilla y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti. D.T.: Ariel Holan.

Seguidamente entraron en acción los elencos alternativos.

El conjunto “B” azulgrana está conformado por: Roberto Junior Fernández; Josué Servín, Alexis Cañete, Matías Pérez y Álvaro Espínola; Carlos Franco, Jorge Morel, Ariel Gamarra y Mateo Klimowicz; Darío Espínola y Jonatan Torres.

Los argentinos Agustín Almendra e Ignacio Aliseda quedaron al margen, ya que presentan lesiones musculares.

Los anteriores encuentros

El miércoles 8, Cerro Porteño igualó 0-0 con Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el sábado 11 empató 1-1 con Defensa y Justicia, con el tanto de Blas Riveros.