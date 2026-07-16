Cerro Porteño pierde en su último amistoso en Argentina

El estadio José Amalfitani, ubicado en la ciudad bonaerense de Liniers, albergó el partido entre Vélez Sarsfield y Cerro Porteño, con victoria local por 1-0.
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La única anotación fue registrada por el volante chileno Diego Alfonso Valdes.
Las formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan y Simón Escobar; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Alex Verón; Thiago Aguirre. D.T.: Guillermo Barros Schelotto.
Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; Derlis Rodríguez, Robert Piris da Motta, César Bobadilla y Ariel Gamarra; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti. D.T.: Ariel Holan.
Seguidamente entraron en acción los elencos alternativos.
El conjunto “B” azulgrana está conformado por: Roberto Junior Fernández; Josué Servín, Alexis Cañete, Matías Pérez y Álvaro Espínola; Carlos Franco, Jorge Morel, Ariel Gamarra y Mateo Klimowicz; Darío Espínola y Jonatan Torres.
Los argentinos Agustín Almendra e Ignacio Aliseda quedaron al margen, ya que presentan lesiones musculares.
Los anteriores encuentros
El miércoles 8, Cerro Porteño igualó 0-0 con Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el sábado 11 empató 1-1 con Defensa y Justicia, con el tanto de Blas Riveros.