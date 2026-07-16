Periodísticamente
16 de julio de 2026 a la - 21:26

AUDIO: Tribunal absuelve de culpa a Óscar Boidanich en caso Darío Messer

Óscar Boidanich, con chaqueta oscura y expresión tranquila, conversa con otro hombre en ambiente formal en interior.
Óscar Boidanich se encuentra presente en el juicio, rodeado de sus defensores en ambiente formal.ARCENIO ACUÑA