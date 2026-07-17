Periodísticamente
17 de julio de 2026 a la - 15:02

AUDIO: Ordenan prisión preventiva para los ocho policías imputados por la muerte de Nahuel Cáceres en Alberdi

Los 8 agentes policiales involucrados en la muerte del joven Nahuel Cáceres cumpliran prisión preventiva en la Dirección de Policia de Ñeembucú por 15 días y posteriormente serán trasladados a la Agrupación Especializada.
Los 8 agentes policiales involucrados en la muerte del joven Nahuel Cáceres cumpliran prisión preventiva en la Dirección de Policia de Ñeembucú por 15 días y posteriormente serán trasladados a la Agrupación Especializada.