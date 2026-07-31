Periodísticamente
31 de julio de 2026 a la - 17:13

AUDIO: La guerra en primera persona, el testimonio de un compatriota en Ucrania

Kramatorsk (Ukraine), 31/07/2026.- An armed Ukrainian serviceman keeps watch next to a tree as rescuers work at the site of a Russian strike on a residential area in Kramatorsk, Donetsk region, eastern Ukraine, 31 July 2026, amid the Russian invasion. At least one person was killed and four others were injured after Russian strikes hit a residential area in Kramatorsk, according to the city council. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/TOMMASO FUMAGALLI
Kramatorsk (Ukraine), 31/07/2026.- An armed Ukrainian serviceman keeps watch next to a tree as rescuers work at the site of a Russian strike on a residential area in Kramatorsk, Donetsk region, eastern Ukraine, 31 July 2026, amid the Russian invasion. At least one person was killed and four others were injured after Russian strikes hit a residential area in Kramatorsk, according to the city council. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/TOMMASO FUMAGALLI TOMMASO FUMAGALLI