Periodísticamente
06 de agosto de 2026 a la - 18:47

AUDIO: Querella pide hasta 15 años de cárcel para adultos involucrados en el crimen de María Fernanda Benítez

Mikhaela Rolón Melgarejo en audiencia, vestida formalmente, leyendo carta a jueces mientras varios asistentes la observan con expresiones diversas.
El Juicio Oral y Público para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez entra en su etapa final.Victor Daniel Barrera