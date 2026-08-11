Periodísticamente
11 de agosto de 2026 a la - 21:10

AUDIO: Acusan al exministro del MOPC Arnoldo Wiens por el caso metrobús: esto cuestiona la defensa

Arnoldo Wiens, con chaleco negro y camisa blanca, habla con micrófono ante un público, aparentemente reflexivo.
Arnoldo Wiens criticó al gobierno actual y a Santiago Peña durante un acto en Encarnación.Sergio González