Fútbol de la Premier League
11 de agosto de 2026 a la - 21:44

Julio Enciso está a un paso de concretar su vuelta al Ipswich Town de la Premier League

El delantero Julio César Enciso, durante su presentación en el Ipswich Town de la Premier League en enero de 2025.
El delantero Julio César Enciso, durante su presentación en el Ipswich Town de la Premier League en enero de 2025.

El atacante albirrojo Julio Enciso prepara las maletas para volver a la máxima categoría del fútbol inglés. Tras un acuerdo total entre clubes, el delantero paraguayo está a solo detalles de convertirse en nuevo jugador del Ipswich Town en una venta definitiva.

Por ABC Color

La información, revelada por el periodista argentino César Merlo y eco del portal Tribuna.com, confirma que las negociaciones entre el club inglés y el Racing de Estrasburgo llegaron a buen puerto. La operación se cerrará bajo la modalidad de venta definitiva, descartando cualquier opción de préstamo. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de ajustes administrativos y contractuales, teniendo como próximo paso el viaje del jugador rumbo a Inglaterra para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

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Revancha en la Premier League

Para la “Joya” no será un terreno desconocido. El delantero ya vistió la camiseta del Ipswich Town durante la temporada 2025, una etapa que dejó un sabor agridulce debido al descenso del equipo a la Segunda División. Sin embargo, el escenario hoy es completamente diferente: el cuadro inglés consiguió el ansiado ascenso y le ofrece al paraguayo una inmejorable oportunidad de revancha para afianzarse definitivamente en la élite del fútbol inglés.

Uno de los grandes motores de esta operación es la presencia del estratega Gary Paul O’Neil. El técnico, quien dirigió al oriundo de Caaguazú hasta hace pocos meses en el Racing Estrasburgo, conoce a la perfección las virtudes del atacante paraguayo. Esta conexión previa garantiza que el fichaje no es una simple apuesta de mercado, sino una decisión táctica respaldada por un entrenador que sabe cómo exprimir al máximo el potencial del delantero.

Lo que falta para el anuncio oficial

A falta de la firma de los últimos papeles y el comunicado oficial por parte de ambas instituciones, todo está dado para que la “joya” paraguaya tenga una nueva aventura en la Premier League, reunido con un club y un técnico que ya forman parte de su historia reciente.