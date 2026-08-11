Peña dice que consume contenido de influencers extranjeros y niega que son pagados por el Gobierno

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó hoy la sede de Paraguay TV en Asunción para hacer un resumen de los tres años de gestión que se cumplen este sábado 15 de agosto, feriado nacional, en conmemoración de la fundación de Asunción.

En la entrevista con la televisión estatal, Peña contó que consume las publicaciones en redes sociales de generadores de contenido extranjeros. Según el presidente, los influencers aseguran que no están pagados por el Gobierno.

Peña manifestó que las condiciones que ofrece Paraguay hoy son más atractivas que las de otros países de la región. Afirmó que el extranjero ya no se guía solo por “la tapa de un diario o por lo que dice un periodista”, y narra más bien en primera persona sus vivencias.

“Yo sigo mucho a estos nómadas digitales y a estos influencers, generadores de contenido, y algunos de ellos dicen: ‘dejen de decirme que yo estoy siendo pagado por el Gobierno, porque yo no le conozco a nadie del Gobierno, y si hay alguien del Gobierno que está escuchando, por favor, que me llame, y si me quiere pagar, que me pague, porque a mí nadie me paga, yo hago esto porque estoy convencido de la experiencia que estoy viviendo”, relató Peña.

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En otro momento, Santiago Peña citó como avances los programas para la niñez, los grandes hospitales, la ruta bioceánica, el puente en Carmelo Peralta y el próximo que Paraguay va a construir en Pozo Hondo para conectar con territorio argentino. También mencionó el programa Hambre Cero en las escuelas y las pensiones para adultos mayores.

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El Presidente de la República también refirió que Paraguay se volvió más atractivo y citó las cifras de la Dirección de Migraciones. Acotó que este año aumentó a casi 70% de extranjeros que solicitan radicación.

En otro momento de la entrevista con Paraguay TV, Santiago Peña mencionó el beneficio para inversionistas extranjeros denominado “Golden Visa”. Además, dijo que Paraguay es un “imán para emprendedores”.

“Se da principalmente por una acción decidida por parte del Gobierno y mía, particularmente de salir a mostrar el Paraguay. Esto es muy cuestionado, que el Presidente viaja mucho, pero cada uno de esos viajes respondía a una agenda muy específica de ir a los diferentes foros internacionales, empresariales, y creo que eso hoy está cambiando la dinámica; no es ninguna sorpresa que hoy el Paraguay captura la atención internacional”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Peña destacó a los “nómadas digitales”, a quienes describió como “profesionales” que, teniendo un negocio en Europa, deciden vivir en Paraguay, porque “algo está pasando ahí”.

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“Ellos se quedan acá y cuentan su experiencia y dicen: ‘estoy caminando y ahora son, no sé, las dos de la mañana y me siento seguro, no hay problema. Eso no quiere decir que se acabó el problema de la inseguridad en Paraguay, hay todavía un problema de inseguridad, por eso estamos apostando a fortalecer a la Policía Nacional, entregamos más de 600 patrulleras, triplicamos el Grupo Lince, compramos equipamiento, formamos 5.000 policías por año y el próximo ya serán 15.000 nuevos agentes en las calles”, manifestó, finalmente, el presidente.

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A través de Itaipú-PTI

Conforme a publicaciones de nuestro diario, la administración de Santiago Peña, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), liderada por Carlos Mercado, apunta más de 9.747 millones de guaraníes (cerca de 1,5 millones de dólares) a repartirse en dos jugosos llamados a licitación destinados a un enorme despliegue de propaganda estatal.

Las actividades previstas van desde pauta en plataformas digitales con microsegmentación, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Google, hasta envío masivo de mensajes (SMS), realización de eventos multitudinarios, grafitis, ferias, parlantes y pantallas móviles, hasta la contratación de influencers.

Los contratos a ser adjudicados el próximo mes se ejecutarán desde mayo de 2026 hasta marzo de 2027, coincidente con el periodo preelectoral municipal.

Los llamados, indica PTI-PY, se dan en articulación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic), a cargo de Gustavo Villate.