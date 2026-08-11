Arnoldo Wiens responde a la acusación por el caso Metrobús: “No me van a doblegar”

El exministro de Obras Públicas y actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens salió al paso de la acusación presentada este martes por el Ministerio Público en su contra por el caso Metrobús. La Fiscalía también solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

A través de sus redes sociales, Wiens difundió un comunicado en el que defendió su actuación durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sostuvo que asumió una obra inviable y que su decisión de terminar el contrato con la empresa Mota-Engil fue considerada legítima en un arbitraje internacional.

“La verdad está en los documentos. Heredé una obra inviable y tomé una decisión que un tribunal arbitral calificó como legítima. Ante la injusticia, firmeza. Ante la mentira, la verdad. No me van a doblegar”, escribió.

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Apela a un laudo internacional

Wiens fundamentó su defensa en un laudo emitido en diciembre de 2023 por tres expertos internacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, que resolvieron la controversia entre Mota-Engil y el MOPC por el proyecto Metrobús.

Según el exministro, el tribunal arbitral concluyó que el proyecto fue licitado sobre la base de un catastro erróneo y que el MOPC no garantizó el acceso a las obras. También mencionó la falta de liberación de la franja de dominio y problemas relacionados con el diseño del sistema de desagüe.

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Wiens remarcó que estos inconvenientes correspondían a una administración anterior a la suya. “Heredé una obra inviable y tomé una decisión calificada como absolutamente legal”, afirmó.

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Defiende la terminación del contrato

El exministro sostuvo que los árbitros consideraron legítima la decisión del Estado de terminar el contrato con Mota-Engil, debido a que la empresa no renovó la garantía de cumplimiento.

“En rigor, eso fue lo que hice”, manifestó Wiens, quien cuestionó duramente la interpretación realizada por los fiscales que llevan adelante la investigación.

El actual precandidato presidencial acusó al Ministerio Público de presentar una versión distorsionada de los hechos. “El pueblo paraguayo tiene que saberlo, pese al esfuerzo del Ministerio Público por malversar la historia”, señaló.

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Duras críticas contra los fiscales

Wiens elevó el tono de sus cuestionamientos contra los responsables de la acusación. Calificó al Ministerio Público como una institución que atraviesa una “anemia moral y profesional” y afirmó que los fiscales interpretaron el caso de manera equivocada.

También cuestionó que personas que, según su versión, tuvieron responsabilidad en etapas anteriores del proyecto hayan sido sobreseídas mientras él fue acusado. “Los fiscales sobreseyeron al que condujo la etapa nefasta y me acusaron a mí. Es un chiste”, expresó.

En particular, lanzó críticas contra el fiscal Giovanni Grisetti y lo vinculó con el caso Seprelad, al mencionar al exfiscal Aldo Cantero. Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos políticos y personales realizados por Wiens en su comunicado.

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Cuestiona la influencia política en la Justicia

El exministro también vinculó su proceso con el contexto institucional del Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuestionó las reuniones entre autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, además de los procesos de ascenso de fiscales que, según afirmó, estarían condicionados por intereses políticos.

“En tiempos de reuniones secretas entre la Corte y el presidente de la República; en tiempos de ascensos de fiscales digitados por la política, este caso no es otra cosa que la confirmación de los días de injusticia que vivimos”, sostuvo.

Finalmente, Wiens insistió en que no cederá ante la acusación y reiteró su postura de que actuó conforme a derecho al disponer la terminación del contrato del Metrobús. “Pero no me van a doblegar”, concluyó.