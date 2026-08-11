Periodísticamente
11 de agosto de 2026 a la - 21:12

AUDIO: Esto es lo que los candidatos a cargos electorales municipales deben rendir ante el TSJE

Máquina de votación en una jornada de capacitación. Foto: TSJE.
Máquina de votación en una jornada de capacitación. Foto: TSJE.