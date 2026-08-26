Periodísticamente
26 de agosto de 2026 a la - 21:19

AUDIO: Avenida Mcal. López completamente cerrada: sigue la huelda de los médicos

Rossana González en camiseta negra sostiene un micrófono desde un vehículo, rodeada de una multitud variada, algunos aplaudiendo.
Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) confirmó hoy la continuación de la huelga.