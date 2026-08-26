Equipos de rescate se movilizan tras inundaciones entre Nepal y el Tíbet que dejan al menos 160 muertos

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras. Se espera que la cifra de fallecidos aumente.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

“Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

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Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos el miércoles por la mañana. El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas abajo.

La crecida arrastra autobuses y coches como si fueran juguetes.

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Medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos.

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

La cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

Las autoridades del gobierno del Tíbet movilizaron cerca de 800 trabajadores de emergencia y 150 vehículos, así como perros rastreadores y lanchas rápidas para apoyar las labores de rescate, según la agencia oficial de noticias Xinhua de China.

En la zona afectada por el desastre, los rescatistas avanzaban a través del barro y el lodo en busca de sobrevivientes después de que las aguas inundadas sepultaran los pisos inferiores de edificios de varias plantas.

Unos 403 turistas —341 de ellos extranjeros— aún no han sido localizados varias horas después de que se produjera el desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal.

Entre los extranjeros desaparecidos había 142 indios, además de personas de Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos, informó la Junta de Turismo.

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”.

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.