Huelga de médicos: Latorre admite que el sistema de salud es “obsoleto”

En medio del tercer día del paro convocado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que mantiene paralizada la atención en los principales centros asistenciales del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, admitió la gravedad del colapso institucional sanitario.

El parlamentario oficialista reveló durante una entrevista en Mesa con EVP, por ABC TV, que la Cámara Baja busca actuar como una suerte de mediadora para destrabar el conflicto laboral, pero dejó al descubierto una realidad innegable de un sistema de salud paraguayo obsoleto.

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Según detalló el parlamentario, está fragmentado y no cumple con el rol de garantizar una cobertura universal ni de aliviar el golpe al bolsillo de las familias.

Latorre mencionó que logró reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, en la que se evaluaron las exigencias del gremio blanco y las posibilidades presupuestarias del Estado. El titular de Diputados reconoció que, más allá de los parches o de las inyecciones de fondos de ocasión, la cartera sanitaria arrastra un retraso estructural importante.

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En ese sentido, señaló que se generaron históricas asimetrías e inequidades en las cargas horarias, donde profesionales con las mismas funciones y salarios cumplían regímenes de 24 horas frente a otros de 12 horas, desordenando aún más el funcionamiento de los hospitales.

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Ley de carrera médica podría dar orden al sistema de salud

Para el legislador cartista, quien recordó su condición de médico y miembro de una familia de profesionales de la salud, la salida de fondo no pasa únicamente por destrabar esta huelga coyuntural. Latorre insistió en la necesidad urgente de impulsar una ley de carrera médica que ordene las competencias, defina un escalafón basado en los méritos y la especialización, y garantice un salario mínimo digno para el sector que vaya creciendo según el desempeño.

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Sostuvo que el médico debe liderar un equipo de trabajo integrado por enfermeros, radiólogos y paramédicos, pero remarcó que las retribuciones deben construirse en función de la calidad del servicio prestado al ciudadano.