Video: Desfile de autos antiguos con los corredores del Mundial de Rally en la Costanera de Encarnación

El primer día del Fan Zone se vivió a puro motor, pasión y adrenalina. El desfile de autos antiguos llenó de historia y emoción las calles de la ciudad de Encarnación, mientras un atardecer espectacular puso el marco perfecto para una jornada inolvidable.

Los vehículos desfilaron por la avenida República del Paraguay, desde el Service Park (Parque de Servicios) hasta la Playa San José. El evento fue realizado en el marco de la previa del Mundial de Rally en Itapúa.

Centenares de personas seguían a los coches pintorescos que llevaban a bordo a los pilotos más famosos de la competencia más importante del deporte motor, que iniciará este jueves con la largada simbólica.

Los corredores permanecerán en el lugar para interactuar con el público mientras ponen a punto sus coches de competencia. Los vehículos de las cuatro categorías partirán desde ese sector hacia los tramos en el interior del departamento y también para los tramos en Encarnación.

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Mundial de Rally

Este jueves a las 11:00 se realizará el Shakedown, que es la prueba oficial de los pilotos de competencia. Este tramo, ubicado entre San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, no computa en el tiempo de la competencia. Es utilizado por los equipos de competición para calibrar los automóviles al tipo de suelo que enfrentarán en el desafío del Rally del Paraguay.

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Por la noche, se realizará la largada simbólica en el Centro Cívico Municipal, conocido como el Sambódromo encarnaceno. Las entradas para esta presentación se agotaron. Los organizadores estiman que se vendieron más de 8.000 entradas y la capacidad del lugar sería para más de 10.000 personas en total.

El evento contará con una presentación de la banda nacional Kchiporros y una demostración de destreza de los corredores en los vehículos más imponentes y potentes de la competición. También tendrán un recorrido por fuera del Sambódromo, para que quienes no accedieron a la entrada puedan ver a sus corredores desde la costanera.

A partir del viernes inicia la competencia oficial. Los pilotos tendrán que viajar por la ciudad desde el Service Park hasta cada tramo, por las desafiantes calles de enlace, que son las rutas nacionales y distritales del departamento de Itapúa.