‘Vitamina’ Sánchez: “Imaginaba ganar sin recibir tantos goles”

A pesar de la contundencia ofensiva que significó festejar cinco tantos, el director técnico franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, no ocultó su preocupación por las fragilidades mostradas en la última línea y dejó sus sensaciones postpartido.

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Análisis del encuentro y autocrítica defensiva

El estratega calificó el duelo como un trámite sumamente complejo y reconoció que el rival puso en aprietos al Decano, especialmente tras una ráfaga de goles que casi complica la clasificación antes del descanso. “Un comienzo exitoso, difícil, fue el trámite difícil, cuando pensamos que habíamos ganado en tranquilidad con el 2 a 0, en un minuto nos meten dos goles y tuvimos la fortuna de por lo menos irnos al descanso 3 a 2”.

El entrenador puso enfásis en las dificultades que tiene su equipo para capitalizar sus aproximaciones: “Partido duro, en el cual nos costó, tenemos que crear muchas situaciones para hacer goles, más allá de que hicimos 5, siento que nos costó y bueno, obviamente los goles del rival que se nos iba acercando, nos puso el partido cuesta arriba”.

🗣️Pablo 'Vitamina' Sánchez analizó la victoria de su equipo ante Cristóbal Colón JAS por Copa Paraguay.



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Consultado puntualmente sobre si le inquieta haber recibido tres anotaciones de un rival de una categoría inferior, Sánchez fue tajante: “Me preocupan los 3, uno pensaba la dificultad del partido, uno ambiciona con ganar 2, 3 a 0, ambiciona uno con ganar, pero yo jamás hubiera imaginado un 5 a 3, tampoco que pensaba en un 5 a 0, pero imaginaba ganar sin recibir tantos goles y es un tema que bueno, claramente nos muestra que tenemos que seguir trabajando en defensa y ser más duro”.

Reconocimiento al rival y el momento anímico de Derlis González

Lejos de minimizar el esfuerzo del conjunto de J. Augusto Saldívar, el DT tuvo palabras de elogio para el desempeño del equipo de la tercera categoría, la importancia de capitalizar este triunfo para lo que viene en el certamen. “Sí, muy bien, muy bien, felicitarlos a los muchachos, hicieron un gran partido, un buen papel y bueno, nosotros tratar de aprovechar este envío para seguir y ir a buscar esta Copa”.

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La nota emotiva de la jornada pasó por el rendimiento y la conquista de Derlis González, un tanto que fue celebrado efusivamente por todo el plantel. “Derlis viene haciendo un esfuerzo muy grande, merecía este momento, este lugarcito que se fue ganando y obviamente felices por el gol”. Ante la consulta sobre si el delantero está listo para sumar mayor protagonismo en los próximos partidos, el entrenador prudenció los tiempos: “De a poco, vamos a ir analizando, charlando con él, como lo venimos haciendo y sabemos que va a ser un aporte”.