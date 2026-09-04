Periodísticamente
04 de septiembre de 2026 a la - 21:27

AUDIO: Senado analiza montos de pasajes y viáticos para plantear solución a reclamos médicos

Grupo de personas sentadas alrededor de mesa, discutiendo el presupuesto. Banderas de Paraguay y el emblema del Poder Legislativo en el fondo.
El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez (centro) recibió del ministro de Economía, Óscar Lovera, el plan de gastos del Poder Ejecutivo para el periodo 2027Dirección de Comunicación de la Cámara de Senadores