Mismas líneas telefónicas fueron usadas para ataques y publinotas del Gobierno

Las recientes revelaciones en el caso de La Red Desinformante detallan cómo la estructura digital para ataques a la prensa, empresarios y opositores políticos operó con su máxima potencia tras la llegada de Santiago Peña al poder y con nexos directos con personas de su primer anillo.

Solo durante el Gobierno actual, las páginas denominadas Despierta Paraguay y Paraguay Elige destinaron G. 443 millones en anuncios para campaña sucia y publicidad “positiva” estatal.

Chats entregados por Yecika Bracho ante escribanía y sometidos a pericia, revelan que ambas cuentas fueron operadas con líneas pagadas por directivos de la agencia Azafrán SA. Esta empresa aparece ligada a Prana SA, donde la actual viceministra de comunicación Alejandra Duarte Albospino fungía como directora digital.

La triangulación de chips

Para destinar millones en anuncios digitales, Meta –propietaria de Facebook e Instagram– exige una declaración de responsabilidad, obligando a remitir nombre, teléfono celular, correo electrónico y otros datos.

Para ello, el socio y directivo de Azafrán SA José Ignacio García era el encargado de ordenar la compra de chips con líneas celulares para asociarlos a los descargos de responsabilidad de las páginas, coordinando la creación de las cuentas desde Argentina.

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Sin embargo, a nivel local, los encargados de las gestiones fueron Bracho y su jefe y asesor jurídico de Azafrán, Gabriel Boero.

El julio de 2022 –coincidiendo exactamente con la fecha de creación en Facebook de las páginas “Paraguay Elige” y “Sucia Política” (integrantes de la red desinformante, el operador de Azafrán, Sergio Omar Masero Ruiz, remitió un teléfono celular a la oficina de Bracho para activar los primeros chips.

Los que se compraron a nombre de terceros generaron sospechas en el personal del estudio jurídico de Boero en Asunción. El propio Boero confirmó a Bracho que los chips serían utilizados “para campañas de marketing”.

Otra compra de chips concretada por Bracho en enero de 2023 está vinculada a dos de las páginas más activas de la Red, que operaron de forma paralela hasta ser eliminadas en mayo de 2026, tras desatarse el escándalo.

La primera página fue Despierta Paraguay, creada el 20 de febrero de 2023, y tuvo asignado el número celular +595 971 259828.

Esta plataforma se dedicó de manera exclusiva a la difusión de campañas sistemáticas de difamación y montajes audiovisuales con inteligencia artificial, dirigidas contra periodistas, empresarios y opositores.

A pesar de que esta página fue creada en plena campaña electoral, en aquel momento no pagó por anuncios.

Recién desde el 30 de agosto de 2024 hasta abril de este año, la cuenta empezó a pagar anuncios por un total de G. 146.179.333. El 100% de la pauta fue ejecutada durante el actual gobierno, con el celular registrado a nombre de Yecika Bracho, a pedido de Azafrán.

La segunda página, Paraguay Elige, fue creada el 4 de julio de 2022. Utilizó inicialmente la línea +595 971 324860, declarada el 30 de enero de 2023, misma fecha en que se vio obligada Yecika a intervenir en la verificación de identidad ante Meta, según los chats.

La página operó anuncios pagos desde el día siguiente de la verificación hasta la victoria de Peña, en abril de 2023, pasando al freezer posteriormente.

Sin embargo, el 1 de febrero de 2024, pocos meses después de la asunción de Peña, la página registró otro número con el que operó nuevamente hasta el 26 de octubre de 2024.

La página “Paraguay Elige” se anunciaba como un pseudomedio noticioso, diseñado para difundir “publicidad positiva” sobre ministros y programas del Estado, como Hambre Cero, el Grupo Lince o informes de gestión de la Presidencia.

Esta página, antes de la asunción presidencial, gastó G. 86.286.905 en 252 anuncios, pero su verdadero “poder de fuego” se desató ya con Peña en el poder, destinando G. 296.717.368 en 410 anuncios bajo el nuevo Gobierno, lo que equivale al 77,47% de su presupuesto total de G. 383.004.273.

La Red Desinformante está siendo investigada en la justicia por sospechas de malversación de recursos públicos y de cometer delitos contra el honor y la reputación de las personas.

Yecika Bracho aseguró ante escribanía que no sabía que usaban las líneas celulares que sacó a su nombre para esta campaña, por lo que eligió testificar detalles.