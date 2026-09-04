Video: violento asalto a una adolescente de 15 años en Villa Elisa

Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento intento de asalto en horas de la mañana, cuando caminaba por una calle del barrio 3 Bocas de Villa Elisa. El ataque quedó registrado por cámaras de circuito cerrado.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:40, sobre la calle Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. La víctima, identificada como Dahiana Amarilla, se dirigía hasta el lugar de trabajo de su madre para ayudarla y terminar unas tareas escolares.

Según relató su madre, Lorena Ferreira, la adolescente caminaba hacia la zona de la ruta cuando un hombre apareció corriendo por detrás, la sujetó y aparentemente intentó herirla con un arma blanca mientras le exigía la mochila.

Lea más: ¿Por qué atacó con machete al adolescente? La explicación del presunto líder de autochorros

El ataque quedó registrado

En las imágenes se observa al hombre acercarse por detrás y sujetar a la adolescente. El atacante intentó arrebatarle la mochila, donde llevaba sus útiles escolares y una computadora portátil.

La joven intentó esquivarlo y, luego, forcejeó con el delincuente. La mochila terminó en el piso. En ese momento, la adolescente reaccionó y golpeó al asaltante, quien finalmente desistió y escapó del lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fue un susto para ella y para mí también”, relató Ferreira. La mujer explicó que su hija no pudo observar con claridad el rostro del atacante y, por ese motivo, no estaría en condiciones de reconocerlo.

Lea más: Video: captan violento asalto con machete a un menor en Tacumbú

Sospechan que tenía un cómplice

La madre señaló además que, en las imágenes, se observa una motocicleta estacionada a cierta distancia del lugar donde ocurrió el ataque.

Según su relato, el vehículo habría estado aguardando aproximadamente a una cuadra. Esta situación genera la sospecha de que el atacante podría haber contado con un cómplice que lo esperaba para facilitar su huida.

La mochila, que contenía los útiles y la notebook de la adolescente, finalmente no fue llevada por el delincuente. La joven logró conservar sus pertenencias después de reaccionar durante el forcejeo.

Lea más: Video: violento asalto a chofer español de Bolt en Asunción

“Ahora ya no hay caso de dejarle andar sola”

Tras el episodio, la adolescente quedó con mucho miedo y presenta episodios de nerviosismo, según relató su madre.

Ferreira manifestó además su preocupación por la inseguridad en la zona. Dijo que se registran asaltos con frecuencia, aunque consideró llamativo que el ataque haya ocurrido tan temprano, debido a que los hechos de este tipo suelen registrarse con mayor frecuencia durante la tarde o la noche.

“Ahora ya no hay caso de dejarle ni tampoco para que ande sola por ahí”, lamentó la mujer.

Lea más: Roban recaudación del día y un celular en un comercio en Pedro Juan Caballero

La familia aún no había denunciado

Ferreira manifestó que, hasta el momento de su relato, no habían acudido a la comisaría para formalizar la denuncia. Explicó que la principal dificultad es que su hija no pudo identificar al atacante y que volver a relatar el episodio le genera un fuerte estado de nerviosismo.

El caso cuenta, sin embargo, con imágenes de circuito cerrado que podrían aportar elementos para identificar al responsable y determinar si efectivamente actuó con otra persona.