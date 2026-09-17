Periodísticamente
17 de septiembre de 2026 a la - 21:15

AUDIO: ¡Fuera Piris!, gritan docentes en Concepción

Multitud de docentes en Concepción sosteniendo una gran bandera roja, blanca y azul, con árboles y una estatua en el fondo.
Docentes realizan una movilización en Concepción, exhibiendo una gran bandera de Paraguay con los colores nacionales.Aldo arojas
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