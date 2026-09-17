Periodísticamente
17 de septiembre de 2026 a la - 21:02

AUDIO: Mañana habrá clases: docentes levantan movilizaciones, anuncia la OTEP-A

Gabriel Espínola frente a micrófono amarillo y gorra roja habla enérgicamente, mientras un hombre con camiseta roja sostiene una bandera detrás.
Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A)ABC TV
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