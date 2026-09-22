Periodísticamente
22 de septiembre de 2026 a la - 21:21

AUDIO: ¡Gracias, Juan Cantero! Fallece el último Chacoré de Alto Paraná

Cuatro personas aplauden, incluyendo a un anciano en silla de ruedas, mientras policías observan atentamente en un ambiente decorado.
Juan Bautista Cantero Silva, veterano de la guerra del Chaco.ABC
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