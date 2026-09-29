Periodísticamente
29 de septiembre de 2026 a la - 21:21

AUDIO: TSJE explica qué son las Juntas Cívicas, pero señala falencias en concepción de ley

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).Captura de pantalla
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.