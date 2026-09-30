Periodísticamente
30 de septiembre de 2026 a la - 18:02

AUDIO: Asesinato en Eusebio Ayala: investigadores apuntan ahora a una persona “clave”

Dos hombres en la parte trasera de una camioneta negra, uno de pie y otro agachado, manipulando un objeto cubierto.
Dos nuevos vídeos de CCTV permiten contruir el recorrido tras el rapto y feminicidio que conmociona a Eusebio Ayala.ABC
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