Periodísticamente
30 de septiembre de 2026 a la - 18:05

AUDIO: TSJE espera superar el 70% de participación en las elecciones del próximo domingo

Operativo de envío de máquinas de votación y maletines electorales a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.
Operativo de envío de máquinas de votación y maletines electorales a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.