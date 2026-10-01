Periodísticamente
01 de octubre de 2026 a la - 21:47

AUDIO: “Bachi” Núñez anuncia que dejará la Presidencia del Senado si no gana en cinco departamentos de Presidente Hayes

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.Senado Gentileza
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