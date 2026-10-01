“Los que arruinaron Asunción tienen nombre y apellido”, afirma candidato colorado a concejal

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP por ABC TV, José Plate, candidato a concejal de Asunción por la Lista 1 (Opción 6) y referente de la disidencia colorada, lanzó cuestionamientos contra la administración de la Municipalidad de Asunción. Afirmó que la debacle económica e institucional de la ciudad tiene responsables directos que deben rendir cuentas ante la ley.

Según expresó el postulante, el quiebre financiero y el abandono de la infraestructura no son producto de la casualidad o de una bandera política, sino del manejo nefasto de personas concretas.

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“La corrupción en la Municipalidad de Asunción tiene nombre y apellido, y no solo un color político. Este domingo tenemos la oportunidad histórica de no darle una sola chance a aquellos que llevaron a nuestra capital a la ruina”, aseveró.

Pide recambio en la Junta y fin a las “figuras eternas”

Plate criticó la permanencia de ediles que llevan décadas aferrados a sus bancas sin haber generado soluciones reales para la ciudadanía. Para el candidato opositor al oficialismo comunal saliente, la ciudadanía asuncena tiene en sus manos la herramienta del voto preferencial para hacer una limpieza profunda y jubilar a la vieja dirigencia que convirtió a la institución en un botín particular.

“Tenemos concejales que están hace 25 o 30 años dentro de la Municipalidad de Asunción, con vicios durante más de la mitad de sus vidas. Esas personas hoy no pueden venir a hablar de cambios o decir que les preocupa la ciudad, porque cuando tuvieron el poder nunca se ocuparon de los problemas reales”, sentenció.

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Exige que la Fiscalía recupere el dinero robado a los asuncenos

Al referirse a la figura del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, Plate subrayó que la responsabilidad penal y administrativa va mucho más allá de una sola persona. Remarcó que existió un contubernio de varios actores políticos y administrativos que permitieron la evaporación de los fondos municipales, por lo que la acción de la Justicia no puede quedar en meros discursos electorales.

“Nenecho Rodríguez no es el único responsable de haber dejado en la quiebra a la Municipalidad; hay todo un equipo de actores detrás. La Justicia tiene que ir hasta el fondo, y cada guaraní que fue robado a los contribuyentes asuncenos debe ser devuelto mediante la gestión firme del Ministerio Público. No venimos a improvisar ni a buscar un cargo por vanidad, sino a sanear una institución golpeada por la corrupción y devolverle la dignidad a los vecinos de la capital”, concluyó el candidato.