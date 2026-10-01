Sportivo Luqueño despide a Olimpia de la Copa Paraguay

El espectáculo correspondiente de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 fue entretenido porque el Luqueño le puso polenta para estar a la altura de Olimpia. El partido, disputado en el estadio Defensores del Chaco, terminó 1-1 en tiempo normal. En los penales, los auriazules salieron airosos por 4-2.

Con el equipo auriazul a fondo y el elenco franjeado a media máquina, todo se vio parejo, aunque las sensaciones de peligro se dieron en el área del arco defendido por el argentino Nicolás Campisi, a la postre gran protagonista de la definición.

Lea más: Olimpia en la Copa Paraguay

La propuesta de presión del Sportivo es buena, pero requiere de una base física potente para mantener el nivel. Sus prometedores avances se desvanecían porque el goleador Iván Maggi seguía con la pólvora mojada en el segundo semestre.

El Decano le aplicó una regulada, pese a la cual llegó al gol mediante Rodney Redes, anulado por fuera de fuego. Luego, el argentino Romero aplicó un cabezazo que pasó cerca. En la otra portería, el uruguayo Sebastián Lentinelly pasó literalmente frío, en este clima “loco” que estamos soportando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fracción inicial se cerró con el marcador en blanco, con un Luqueño ya con el tanque casi vacío, y con el Expreso aún sin la aceleración acostumbrada. En realidad, en ningún momento despegó.

La complementaria presentó un escenario ideal, porque el que marcó fue el Sportivo. Si era al revés era altamente probable que los auriazules quedaran desplomados, pero como pasaron al frente, ganaron en motivación.

Tiro de esquina de Bogado, cabezazo de Barreto, enredo en el área, Balbuena que no puede rematar en medio del racimo de piernas y chutazo de derecha del zurdo “Kure’i” Ruiz para establecer el 1-0, que premiaba la actitud luqueña.

Al toque, Olimpia recurrió al triple cambio y su rendimiento se elevó. Un servicio de esquina de Romeo Benítez fue conectado con golpe de cabeza por Mateo Gamarra tras ganarle el duelo aéreo a Lautaro Comas y registrar el 1-1.

Los dos elencos buscaron a su manera el desnivel, que no se dio. En tiempo adicional, Comas marcó para Luqueño, pero en clara posición adelantada.

En el desempate se lució Campisi, al tapar los dos primeros lanzamientos. Los rematadores luqueños fueron infalibles. La Copa de Todos presenta sorpresas como esta.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia: Sebastián Lentinelly; Tim Payne (55’ Raúl Cáceres), Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Rodney Redes (80’ Hugo Sandoval), Richard Sánchez, Richard Ortiz (55’ Juan F. Alfaro) y Eduardo Delmás; Pedro Zarza (55’ Romeo Benítez) y Braian Romero (62’ Gabriel Ávalos). D.T.: Pablo Sánchez.

Luqueño: Nicolás Campisi; Miguel Barreto (80’ Santiago Ocampos), Adrián Brizuela, Facundo Wiechniak y Axel Balbuena (62’ Álvaro Martínez); Aldo Maíz (62’ Lautaro Comas), Fernando Benítea y Giovanni Bogado; Marcelo Ojeda (80’ Tomás Muro), Iván Maggi (75’ Marcelo Pérez) y Óscar Ruiz. D.T.: Lucas Barrios.

Goles: 54’ Óscar Ruiz (L) y 67’ Mateo Gamarra (O). Penales: Olimpia 2: Juan F. Alfaro y Eduardo Delmás. Luqueño 4: Giovanni Bogado, Lautaro Comas, Marcelo Pérez y Tomás Muro. Malograron: Gabriel Ávalos y Hugo Sandoval (O). Amonestados: 36’ Axel Balbuena, 92’ Tomás Muro, 93’ Giovanni Bogado y 97’ Lucas Barrios -DT- (L); 70’ Mateo Gamarra (O). Tiros de esquina: Olimpia 9-Luqueño 3.