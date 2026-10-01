Pablo Sánchez: “Se nos escapa una posibilidad linda, teníamos la ilusión de ganar esta Copa Paraguay”

El Decano sufrió un duro revés este miércoles al despedirse prematuramente del torneo de integración de la APF. Pese a dominar largos pasajes del encuentro y reaccionar a tiempo para igualar el marcador, la falta de claridad en los metros finales y la posterior definición desde los doce pasos sentenciaron la suerte del conjunto franjeado.

Lea más: Sportivo Luqueño despide a Olimpia de la Copa Paraguay

Al término del compromiso, “Vitamina” Sánchez dio la cara en conferencia de prensa y dejó sus impresiones sobre el trámite del juego: “Si bien fue un partido parejo y en el cual tuvimos más dominio de la pelota, no pudimos aprovechar la propuesta del rival que era esperarnos con una defensa bien arriba. Y entiendo que los espacios estaban a la espalda de ellos y no los pudimos encontrar con claridad”.

El estratega reconoció que el equipo debió remar desde atrás tras la ventaja inicial de Sportivo Luqueño, destacando la actitud de sus dirigidos aunque con el sinsabor del resultado final: “Lo intentamos, pero no pudimos encontrar esos espacios con claridad y después tuvimos que hacer un equipo de reacción porque nos pusimos en desventaja. Logramos el empate, fuimos a buscar el partido con nuestras herramientas, con mucha intención; el rival se defendió bien, nos puso las cosas difíciles y, bueno, los penales ustedes saben cómo es”.

El factor físico y la plaga de cambios obligados

Consultado por la prensa sobre las numerosas modificaciones introducidas en el equipo titular respecto al compromiso del pasado lunes, el DT despejó dudas y confirmó que el desgaste y las lesiones condicionaron la planificación: “Sí, salió lesionado ‘Coyote’ Rodríguez; tiene una pequeña rotura en su aductor. Juanfer Alfaro me pidió el cambio, Raúl Cáceres me pidió el cambio, Franco Alfonso me pidió el cambio. O sea, fue un partido muy exigente donde lamentablemente inclusive Franco sale por un golpe, Juanfer por un golpe en el tobillo”.

A pesar de los contratiempos físicos y de no haber conseguido el boleto a la siguiente fase, el adiestrador respaldó de lleno a su plantilla y puso paños fríos al rendimiento alternativo: “Tratamos de recuperarlo lo más rápido posible, pero también entendemos que tenemos un muy buen equipo. O sea, hoy los chicos que ingresaron hoy y fueron titulares un montón de veces, durante el torneo, durante la Copa Sudamericana”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El argentino aseguró que el equipo que ingresó hoy también es competitivo, por la amplitud de su plantel “O sea, nosotros tenemos un equipo con una base muy importante. Hoy no resultó, nos quedamos en el camino, lo lamentamos mucho porque la verdad que la gente estaba ilusionada con este torneo al igual que nosotros”.

Dar vuelta la página: “Diez finales” por delante

Pensando en lo que resta de la temporada, el entrenador enfatizó que la única salida es pasar página de inmediato y enfocar todos los cañones en el torneo Clausura, donde la exigencia será máxima hasta el final: “Lo que les digo a los jugadores: se nos escapa una posibilidad linda porque teníamos la ilusión de ganar esta Copa Paraguay, pero también entiendo que fuimos a buscar el partido y eso nos tiene que dar la tranquilidad. Y ahora, enfocarnos en lo que queda de campeonato; quedan diez fechas que van a ser diez finales”.