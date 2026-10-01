Periodísticamente
01 de octubre de 2026 a la - 21:54

AUDIO: ¿Cómo sigue la investigación en Bolivia tras la detención del fiscal General ligado a Marset?

(FILES) Bolivian newly appointed General Attorney Roger Mariaca attends his swearing in ceremony at the Vice-Presidency headquarters in La Paz, Bolivia on October 22, 2024. Bolivian police arrested General Attorney Roger Mariaca on September 30, 2026, two days after the United States revoked their visas due to alleged links to drug trafficking, a Bolivian government source told AFP. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
(FILES) Bolivian newly appointed General Attorney Roger Mariaca attends his swearing in ceremony at the Vice-Presidency headquarters in La Paz, Bolivia on October 22, 2024. Bolivian police arrested General Attorney Roger Mariaca on September 30, 2026, two days after the United States revoked their visas due to alleged links to drug trafficking, a Bolivian government source told AFP. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)040827+0000 AIZAR RALDES
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