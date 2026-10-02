Periodísticamente
02 de octubre de 2026 a la - 21:31

AUDIO: Caso Eusebio Ayala: confirman que supuesto asesino rompió su tobillera electrónica

Hombre con sombrero grande y otro con gafas y camiseta roja, sonriendo en un ambiente animado de celebración.
Los dos ahora imputados (en círculo rojo), durante la fiesta de jineteada en Eusebio Ayala.Gentileza
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