Muere el exministro de Corte Sindulfo Blanco en un accidente de tránsito

Un acccidente de tránsito cobró la vida del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, durante la tarde de este viernes. El fatal percance se produjo en la ruta que conecta la ciudad de Nueva Italia con el municipio de Carapeguá, departamento de Paraguarí.

Efectivos de la Policía Nacional y bomberos voluntarios de la zona acudieron con urgencia al lugar del accidente para rescatar a los ocupantes y despejar la ruta.

El exministro de la Corte se desplazaba a bordo de una camioneta en compañía de familiares cuando el vehículo terminó volcando aparatosamente tras un choque.

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Según el informe oficial de la Comisaría 24ª Pacheco de la Dirección de Policía de Paraguarí, la camioneta Toyota Fortuner de color blanco, guiada por Rebeca Mariana Zotto Insaurralde, de 32 años, circulaba con dirección de norte a sur. En un momento del trayecto, el vehículo impactó de lleno contra una motocicleta que se encontraba estacionada al costado de la ruta.

A raíz del impacto, la conductora perdió el control del rodado, lo que provocó un vuelco que terminó con la vida del exministro en el mismo lugar del hecho.

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Junto con el exmagistrado y la conductora viajaban María Auxiliadora Insaurralde y Ámbar Guadalupe Blanco Insaurralde. Las tres acompañantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron auxiliadas de urgencia por los bomberos voluntarios, quienes las trasladaron hasta el Hospital Distrital de Carapeguá para recibir atención médica.

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En tanto, el cuerpo sin vida de Blanco quedó en el sitio para el levantamiento y el procedimineto judicial y forenses.

Motociclista resultó ileso

El dueño de la motocicleta involucrada fue identificado como Reinaldo Delvalle, de 35 años. Según el reporte policial preliminar, el hombre dejó el biciclo mal estacionado sobre la calzada para bajarse a realizar sus necesidades fisiológicas a un lado del camino, momento en que se produjo el choque.

Delvalle resultó ileso, pero fue demorado de inmediato por los agentes intervinientes y derivado a la base de la Patrulla Caminera para someterse a la prueba de alcotest, y quedó a disposición de la Fiscalía.

Sindulfo Blanco integró la máxima instancia judicial del país durante catorce años, entre 2004 y 2018, cuando fue destituido mediante un juicio político en el Senado por mal desempeño en sus funciones. Tras su salida del Poder Judicial, el exmagistrado se retiró de la vida pública.

Facultad de Derecho UNA anuncia duelo de tres días

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción compartió un comunicado en el que expresa el profundo pesar por el fallecimiento de Blanco.

Ante esta situación, la institución declara Duelo Institucional por tres días, desde el viernes hasta el domingo.