El primer jefe de Sole Núñez cuenta la experiencia que la transformó: “era otra persona”

El ingeniero, investigador de historia, escritor y uno de los fundadores de la constructora Tecinci, Juan Alberto Migliore, recordó hoy, en su cuenta de Facebook los primeros pasos laborales de Soledad Núñez. Mencionó una experiencia específica que, según su relato, transformó su visión de la vida y a ella misma.

Migliore cuenta que alrededor de 2007, cuando Núñez todavía era estudiante de ingeniería, comenzó a trabajar con ellos. “Era su primer trabajo”, recordó.

En ese entonces, según el posteo, la empresa realizaba obras sociales de apoyo a la fundación jesuita Fe y Alegría en los bañados de Asunción.

Según relató Migliore, fue durante ese período cuando un cura a quien llamaban “pa’i Óscar” les planteó la posibilidad de realizar arreglos en escuelas del norte del país, específicamente en la zona de Arroyito y Horqueta.

“Yo quiero ir”

Migliore comentó que buscaron entre los profesionales de la empresa a alguien que pudiera hacerse cargo de los trabajos, pero nadie aceptó debido al riesgo que implicaba trasladarse hasta esa zona.

“Enterada del proyecto se acercó Sole y me dijo: yo quiero ir”, comentó.

Según el relato, Migliore le advirtió sobre lo que significaba trasladarse hasta esa zona -con fuerte movimiento del EPP- siendo una mujer joven. Sin embargo, ella insistió y finalmente viajó.

Casi un año en la zona

Migliore cuenta que Núñez se instaló en la casa de una profesora y permaneció allí durante casi un año, compartiendo el día a día con los habitantes de la zona mientras se desarrollaban los trabajos.

“A su vuelta era otra persona. Esa experiencia dio vuelta su visión de la vida y todo comenzó a dirigirse en la dirección del trabajo social”, destacó.

“La mujer de los imposibles”

En su publicación, Migliore admitió que aquella decisión lo sorprendió. “Me parecía impensable que una chiquilina que aún no salía del cascarón de la facultad pueda ir a una zona tan peligrosa y complicada a hacer una obra”, refirió.

Luego, señaló que aquella experiencia le cambió su perspectiva sobre la hoy ingeniera: “Pero parece que Sole es la mujer de los imposibles”.

Al recordar aquel episodio, Migliore también señaló que todavía tiene presente la determinación de Núñez frente a la posibilidad de viajar. “Todavía la veo frente a mí, diciendo ‘yo quiero ir’”, agregó.

Lea más: Sole Núñez: “No dejes que otros decidan el futuro de Asunción por vos”

El ingeniero cerró su recuerdo contraponiendo su posición actual -en cuanto a los objetivos de Núñez- con aquella primera experiencia de Sole Núñez: “Aquella vez intenté convencerla de que no fuera. Hoy quiero verla llegar.”