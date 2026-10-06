Periodísticamente
06 de octubre de 2026 a la - 20:39

AUDIO: Granizos para el jueves: “Va a barrer de la misma manera que el sábado”

Dos manos de adulto sosteniendo tres bolas de granizo blancas y translúcidas con fondo de otras manos difusas.
Tres bolas de granizo
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