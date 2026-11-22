En la última sesión del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el senador Líder Amarilla sorprendió a las autoridades y a los participantes cuando cuestionó que los liberales sigan el “relato comunicacional” de la tercera fuerza contra Rolón, quien finalmente fue obligado a dimitir.

¿Cómo fue la defensa de Líder Amarilla a Emiliano Rolón en el PLRA?

La postura llamó la atención debido a que Amarilla, en marzo último, había denunciado ser “perseguido” por el fiscal Andrés Arriola en el marco del caso Scanner, un proceso por narcotráfico en el que su nombre salió a relucir.

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Sin embargo, horas antes de que Rolón presentara su renuncia, el parlamentario pidió ante la conducción de su partido que la oposición y la disidencia impidieran su destitución, a cambio de exigirle que también investigara al presidente interino de la República, Pedro Alliana, por considerarlo cómplice de Santiago Peña.

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Defensa al exfiscal general, ante el Directorio del PLRA

Su moción fue totalmente ignorada por el Directorio liberal. No ocurrió lo mismo con su pedido de avanzar en un juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor, Armindo Torres, a quienes acusó de ser los verdaderos responsables por haber blanqueado la declaración jurada del exmandatario.

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¿Quién es la hija de Líder Amarilla que trabaja en la Fiscalía?

Se trata de Luana Amarilla Talavera, de 22 años, estudiante de la Facultad de Arquitectura según las publicaciones en redes sociales del propio parlamentario. La joven figura como funcionaria “nombrada” en forma directa dentro del Ministerio Público desde octubre de 2024, con un salario mensual presupuestado de G. 4.119.197, y continúa en el cargo de notificadora.

Su ingreso se produjo durante la gestión de Emiliano Rolón al frente de la institución (marzo de 2023 a noviembre de 2026), administración que concluyó con su dimisión forzada ante una inminente destitución vía juicio político, tras ser acusado de ignorar las denuncias de enriquecimiento contra el expresidente Santiago Peña y de haber obstaculizado los allanamientos a los locales del Grupo Ueno y del Grupo Vázquez.

¿Qué relación existe entre el caso Scanner y el nombramiento en el Ministerio Público?

Luana Amarilla Talavera fue nombrada en la Fiscalía apenas un mes después de que su padre fuera vinculado al caso Scanner, en agosto de 2024. No es la primera vez que esta designación genera cuestionamientos, ya que diversos medios de comunicación se hicieron eco de la situación durante el año pasado.

Entrevista del 10 de marzo de 2025.

A este antecedente se suma que, desde sus redes sociales, el senador Amarilla defendió a Rolón en numerosas ocasiones.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en marzo de 2025, cuando toda la oposición y la disidencia aguardaban que se desestimara o frenara una acusación contra el expresidente Mario Abdo Benítez derivada de las denuncias presentadas por Horacio Cartes.

Como antecedentes, el abogado del presidente de la ANR daba ordenes a los fiscales de la causa contra Abdo y sus colaboradores y el asesinato del Fiscal Marcelo Pecci nunca avanzó.

Sin embargo, en aquel momento el legislador liberal sostuvo en entrevistas que Rolón era un fiscal general ejemplar que no recibía presiones.

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No obstante, poco después Amarilla exigía a Rolón intervenir ante la denuncia de los Sobres del Poder en Mburuvicha Roga, caso que también fue cajoneado.

¿Qué otros familiares del senador liberal ocupan cargos públicos?

La funcionaria del Ministerio Público no es la única hija del parlamentario vinculada al Estado. Su otra hija, Monserrat Amarilla Talavera (25 años, abogada), figura como comisionada del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para cumplir funciones en la oficina parlamentaria de su padre en el Senado. Ambas son hijas de Mirian Talavera Moraez, exesposa del legislador.

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